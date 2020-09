Conor McGregor : Il passe 2 jours en garde à vue en Corse et retrouve la liberté

Samedi 12 septembre 2020, Conor McGregor était attendu au départ du Crossing: Calvi - Monaco Water Bike Challenge, organisé par la fondation de la princesse Charlene de Monaco. Il n'a pas pu honorer son engagement à cause de son arrestation par la police. L'ancien combattant de MMA, accusé de tentative d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle, a passé presque deux jours en garde à vue.

L'info est signée AFP ! L'agence révèle que Conor McGregor a passé près de 48 heures en garde à vue et été libéré sans poursuite. L'accusé dément "vigoureusement toute accusation de mauvais comportement". Une plainte a été déposée contre lui le 10 septembre, pour "des faits susceptibles d'être qualifiés de tentative d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle", comme expliqué par le parquet de Bastia.

Conor McGregor "a fait l'objet d'une audition par les services de gendarmerie, sous le régime de la garde à vue", a ajouté l'institution dans un communiqué transmis à l'AFP. Il a été relâché "avant la fin légale de la garde à vue et sans aucun contrôle judiciaire", selon son avocate en Corse, Me Emmanuelle Ramon, qui a qualifié la plainte "d'abusive".

Ce n'est pas la première fois que l'athlète retraité est accusé d'un tel crime. McGregor avait été arrêté en janvier 2019 en Irlande pour agression sexuelle, mais n'avait pas été mis en examen. Les faits auraient été commis lors d'une soirée en décembre 2018 au Beacon Hotel de Dublin, où l'homme a ses habitudes. Il avait annoncé sa retraite au mois de mars, une fois l'accusation devenue publique.

Conor McGregor était un des combattants les plus populaires et les mieux payés de la MMA, discipline qui marie plusieurs arts martiaux, et de la ligue UFC, célèbre pour ses rings en forme d'octogone.

Côté coeur, Conor McGregor est fiancé à Dee Devlin. Le couple a deux enfants, Conor et Croia, âgés de 3 ans et 20 mois.