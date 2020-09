Charlene de Monaco : Sportive et câline avec ses jumeaux, Jacques et Gabriella

View this post on Instagram

La Fondation Princesse Charlne de Monaco a le plaisir d'annoncer le dpart de la course "The Crossing: Calvi - Monaco Water Bike Challenge" qui s'est droul aujourd'hui samedi 12 septembre 2020 depuis le Quai d'Honneur du port de Calvi. Deux quipes, la " Team Serenity " mene par S.A.S. la Princesse Charlne de Monaco et la " Team Notorious " mene par M. Gareth Wittstock, Secrtaire Gnral de la Fondation Princesse Charlne, se sont lances le dfi en mer de rallier Calvi Monaco en un temps minimum en water bike, avec l'objectif de sensibiliser aux diffrents programmes mens par la Fondation. Les membres des 2 quipes se relayeront intervalles plus ou moins rguliers tout au long de la course, de faon dterminer leurs propres stratgies de relais. L'quipe Serenity est compose de S.A.S. la Princesse Charlne, David Tanner, Mathew Bennett et Brandon Green. L'quipe Notorious est compose de Gareth Wittstock, Jrme Fernandez, Kevin Crovetto et Guido Belinskis en remplacement de Conor McGregor. L'arrive de ce challenge de 180 kms est prvue pour le dimanche 13 septembre 2020, en dbut d'aprs-midi au Yacht Club de Monaco. Pour suivre la course : www.fpcm.mc/live Pour faire un don : www.fpcm.mc/thecrossing Photos : Eric Mathon / Palais princier @hshprincesscharlene @gwittstock123 @calviport #thecrossing #waterbikechallenge #corsica #monaco