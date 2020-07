Charlene de Monaco : La princesse à l'eau avec un coéquipier inattendu !

De son côté, la princesse et ex-nageuse sud-africaine a écrit sur son propre compte Instagram : "Bienvenue dans l'équipe, si contente de t'avoir à bord avec ce défi. C'était super de te rencontrer et de s'entraîner avec toi !" Lors de cette journée d'entraînement, les deux sportifs ont pu compter sur le soutien du prince Albert de Monaco, venu jusqu'à Calvi pour encourager son épouse.

Les 12 et 13 septembre prochain, au sein d'une des deux équipes de quatre athlètes attendues, la maman de Jacques et Gabriella (5 ans) partira depuis le port de Calvi, en Corse. Pendant 24 heures, les sportifs se relaieront sur 180 km et ce, jusqu'au Yacht Club de Monaco, la ligne d'arrivée. Charlene, Conor McGregor et leurs coéquipiers flotteront sur des vélos nautiques Schiller, déjà utilisés lors des précédentes éditions de ce défi.