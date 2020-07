Charlene et Albert de Monaco : Photo de famille pour leurs 9 ans de mariage

Il y a neuf ans jour pour jour, le prince Albert de Monaco épousait l'athlète sud-africaine Charlene Wittstock lors d'une grande cérémonie religieuse organisée au palais princier. Un anniversaire de mariage que le couple n'a pas manqué de célébrer ce jeudi, en partageant un nouveau portrait de famille sur son compte Facebook. Un cliché qui met en scène les adorables jumeaux Jacques et Gabriella, aujourd'hui âgés de 5 ans.

"À l'occasion de leur 9e anniversaire de mariage, LL.AA.SS. le Prince Albert et la Princesse Charlène ont le plaisir de partager cette photo prise au Palais princier avec leurs enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella", a-t-il été indiqué sur le réseau social. Sur l'image, Albert et Charlene de Monaco apparaissent souriants, prenant tendrement la pose avec leurs deux têtes blondes. Le cliché a semble-t-il été réalisé le 23 juin dernier, lors des festivités de la Saint-Jean qui avaient été organisées en principauté. Vêtus des mêmes tenues, le couple souverain et ses enfants avaient assisté au large "batafoegu" (feu de joie) allumé dans la cour du palais princier depuis leur balcon.