Albert de Monaco et Charlene unis avec Jacques et Gabriella, jolie rousse

Le prince Albert II de Monaco et sa femme la princesse Charlene ont dévoilé une nouvelle photographie de famille avec leurs jumeaux le 13 juin 2020. Mobilisés à l'occasion de la course automobile Les 24 Heures du Mans - en virtuel cette année à cause de l'épidémie de coronavirus - Albert (guéri du covid-19) était particulièrement fringant aux cotés de son épouse et de ses enfants Jacques et Gabriella (6 ans).

Habillé dans un élégant costume bleu saphir, son Altesse Sérénissime le prince souverain a posé à côté de sa femme, sublime dans une tenue décontractée associant un chemisier à rayures et un jean blanc. Sur le cliché, Gabriella est habillée dans un total look rouge (sans doute faire honneur au Rocher) et le craquant petit Jacques porte une tenue plus casual avec une veste camo et un jean.

Je vous remercie pour votre générosité

Très investie dans sa fondation, Charlene espère recueillir des fonds pour lutter contre le coronavirus à l'occasion de cet événement. "Ces derniers mois, le monde a été affecté par la pandémie de Covid19. Les personnels médicaux, les soignants, la recherche médicale, tous se sont mobilisés pour notre santé. À notre tour nous pouvons, nous devons agir et joindre nos efforts. Ainsi, avec la fondation Princesse Charlène de Monaco, Ma fondation, je participe aux 24 Heures du Mans virtuelles et je suis heureuse de m'engager aujourd'hui avec vous !" explique Charlene sur le site de sa fondation avant d'ajouter "Pendant 24 Heures, vous pouvez tous prendre le relais pour soutenir cette initiative, grâce à vos dons. 24 heures, pour donner à travers la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Les fonds collectés seront intégralement reversés et dédiés à la recherche médicale et à l'accès universel au vaccin contre la Covid19. Je vous remercie pour votre générosité." Une très belle initiative digne d'une vraie princesse !