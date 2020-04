Albert de Monaco guéri du Covid19 : Jazmin Grace "heureuse", son vibrant message

Un immense soulagement. Hier, nous apprenions la guérison du prince Albert II de Monaco, premier chef d'État à avoir contracté le coronavirus. Son cabinet indiquait dans un communiqué que le souverain monégasque était "guéri et en bonne santé", avec la possibilité désormais de rejoindre son épouse Charlène et leurs jumeaux Jacques et Gabriella (5 ans) au domaine champêtre de Rocagel.

Sa fille Jazmin Grace Grimaldi semble également avoir appris la belle nouvelle hier soir. Sur Instagram, la jeune femme de 28 ans a laissé exploser sa joie. "Tellement heureuse que mon père soit guéri du coronavirus ! Il peut désormais rester confiné avec sa famille", écrit-elle en légende de plusieurs photos du prince Albert. "Bravo ! Les prières ont été entendues et mon père a annoncé qu'il était guéri de ce coronavirus dévastateur ! Il est désormais libre d'aller se confiner avec sa famille. Ceci était une nouvelle merveilleuse à apprendre aujourd'hui !", s'est réjouie la chanteuse.

Jazmin Grace n'en oublie pas pour autant ces familles touchées de plein fouet par le coronavirus. "Mon coeur va cependant aux familles et aux proches de ceux qui ont eu moins de chance face au Covid-19. Mes pensées et prières vont à vous. Battons ce virus, restons à la maison et en bonne santé !", poursuit-elle.

Comme il l'a annoncé, le prince Albert devrait rejoindre Rocagel assez rapidement. "J'ai reçu l'autorisation des docteurs lundi matin, mais ils m'ont dit : 'N'allez pas voir votre famille tout de suite, attendez encore 24 heures'", a-t-il confié au magazine américain People. "La maison est assez grande pour que je puisse m'isoler. Nous avons une chambre en plus au bout du couloir et les enfants sont dans les chambres au rez-de-chaussée", a poursuivi le dirigeant de 62 ans, tout en précisant qu'il avait fait "des FaceTime" avec son épouse et les jumeaux. "J'espère avoir une pancarte de bienvenue", blague-t-il même, preuve ultime de son excellente santé.