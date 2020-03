Le prince Albert confiné loin de Charlene et les enfants : "Ils me manquent"

Dix jours après avoir annoncé sa contamination au coronavirus, Albert de Monaco va mieux. Lors d'un entretien accordé à Anne-Claire Coudray, sur TF1 ce dimanche 29 mars 2020, le chef d'État a donné de ses nouvelles. Bien qu'il soit en meilleure forme, le prince de 62 ans reste seul dans son palais, loin de sa femme Charlene et de leurs deux enfants, Jacques et Gabriella, 5 ans.

"Je commence à voir le bout du tunnel. Je tousse encore un petit peu, mais tous les autres voyants sont au vert. Donc je vois les jours prochains avec beaucoup de sérénité, a-t-il d'abord affirmé, avec le sourire. Je suis en contact permanent avec ma famille et mes proches, qui bien sûr me manquent beaucoup puisque je suis le seul ici, au palais, mes enfants et mon épouse sont dans notre domaine de Rocagel qui est à quelques kilomètres de Monaco. Les autres membres de la famille sont un petit peu éparpillés, mais tout le monde se porte bien et tout le monde a le moral, et je crois que c'est ça le plus important."

Ce confinement en solitaire au palais n'est certainement pas une partie de plaisir pour cet amoureux de la nature, qui d'ordinaire s'échappe à Rocagel dès qu'il le peut. Appartenant aux Grimaldi depuis que la princesse Grace et le prince Rainier en ont fait l'acquisition en 1957, le domaine est leur lieu de villégiature privilégié : un havre de paix de 56 hectares entre terre et mer, avec villa cossue au milieu des oliviers et des cyprès. Un large domaine où poussent fruits et légumes biologiques, où vaches pâturent, où poules pondent en plein air et où le prince Albert aime tout particulièrement emmener ses enfants pour les initier aux plaisirs de la vie au vert.