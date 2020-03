Famille royale espagnole : un membre est mort du coronavirus

Née à Paris en 1933, Maria Teresa était la fille de François-Xavier de Bourbon-Parme, prétendant au trône d'Espagne, et de Madeleine de Bourbon Busset, duchesse de Parme. Diplômée en sciences ibériques de la Sorbonne et en sociologie politique de l'université Complutense de Madrid, elle a enseigné dans ces deux établissements renommés, notamment le droit constitutionnel. Monarchiste, socialiste et féministe, elle était surnommée "la princesse rouge" pour son engagement militant au sein du parti carliste. Elle n'a jamais été mariée et n'a pas eu d'enfant.

Tristement, la princesse Maria Teresa de Bourbon Parme s'illustre comme la première personnalité royale à mourir du coronavirus. D'autres figures européennes ont été contaminées : le 19 mars dernier, à 62 ans, le prince Albert de Monaco a annoncé avoir été testé positif au Covid-19, tout en se voulant rassurant sur son état de santé. Plus récemment, le 25 mars, c'est le prince Charles qui a confirmé avoir contracté le coronavirus. Le Britannique de 71 ans se veut lui aussi optimiste et assure continuer de travailler à distance depuis sa demeure de Birkhall, où il s'est isolé en Écosse avec son épouse Camilla.