Nico Santos dévasté : Mort de son beau-père du Covid-19, sa mère infectée

Plus les jours passent, plus le bilan s'aggrave. Chaque jour, de nouvelles personnes sont emportées par le coronavirus. Dimanche 29 mars 2020, l'acteur Nico Santos a annoncé que son beau-père, Sonny, était décédé après avoir contracté le virus. Sa mère en est également atteinte, heureusement dans un état moins préoccupant.

"Mon beau-père Sonny est mort hier après avoir perdu la bataille contre le Covid-19. C'était un homme gentil et attentionné. (...) Il avait un grand sourire et remplissait la pièce de joie", écrit tristement l'acteur de Crazy Rich Asians et Superstore. En hommage, Nico Santos a publié une tendre photo de son beau-père, posant au restaurant avec son épouse, la mère de l'acteur philippino-américain.

"Ma mère est aussi en train de se battre contre le Covid-19, poursuit Nico Santos. Elle n'a pas été hospitalisée pour le moment. La perte de mon beau-père est dévastatrice, mais ce qui m'a vidé, c'est que la pandémie nous a tous éloignés." À cause des mesures de confinement, Nico Santos n'a pas pu dire au revoir à son beau-père, ni même rejoindre sa famille. "On n'a pas pu être avec lui dans ses derniers jours. Je ne peux pas serrer ma mère dans mes bras pendant qu'elle pleure son mari. Je ne peux pas être présent pour mon frère alors qu'il vit dans un monde sans son père", déplore-t-il.

"Je voudrais remercier tous ceux qui prient pour nous et nous ont proposé leur aide pour notre famille en ces temps difficiles. Repose en paix, Tito Sonny. Je t'aime", conclut l'acteur de 40 ans.