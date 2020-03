Albert II de Monaco : Guéri du coronavirus, il reste confiné

Le prince Albert de Monaco a fait savoir le 19 mars dernier qu'il avait été testé positif au coronavirus. Heureusement, le souverain monégasque est aujourd'hui complètement "guéri et en bonne santé", d'après un communiqué de son service de presse diffusé mardi 31 mars 2020.

"Les médecins qui suivent Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II depuis le début de son infection au Covid-19 l'autorisent aujourd'hui (mardi) à mettre un terme à sa période de quarantaine", est-il notamment précisé. Le cabinet du prince Albert II ajoute qu'il rejoindra bientôt sa famille et continuera, comme tout le monde, à respecter les mesures de confinement "tout en demeurant en relation étroite avec son gouvernement et ses proches collaborateurs."

Le prince Albert de Monaco tient ainsi tout particulièrement mettre en garde les Monégasques. "Son Altesse Sérénissime rappelle à nouveau à la population de Monaco l'importance de respecter scrupuleusement les mesures de confinement et de limiter les contacts avec autrui. L'observation rigoureuse de ces règles permettra d'enrayer la propagation du coronavirus", est-il conclut.

On imagine que le prince Albert se fait une joie de retrouver son épouse la princesse Charlène, ainsi que leurs merveilleux enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella (5 ans), actuellement à la ferme de Roc Agel, qui appartient aux Grimaldi. "Je suis en contact permanent avec ma famille et mes proches, qui bien sûr me manquent beaucoup puisque je suis le seul ici, au palais, mes enfants et mon épouse sont dans notre domaine de Rocagel qui est à quelques kilomètres de Monaco. Les autres membres de la famille sont un petit peu éparpillés, mais tout le monde se porte bien et tout le monde a le moral, et je crois que c'est ça le plus important", avait confié Albert de Monaco, sur un ton rassurant lors d'un entretien à Anne-Claire Coudray, sur TF1, dimanche.