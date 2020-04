Charlene de Monaco : Photos de Jacques et Gabriella au jardin, prêts pour Pâques

Diagnostiqué positif au Covid-19 le 19 mars dernier, le prince Albert II de Monaco n'a pas caché, dans les nouvelles qu'il a pu donner au cours de sa convalescence, que son épouse et ses enfants lui manquaient. Complètement guéri et en bonne santé, selon un communiqué émis le 31 mars par le palais, il a pu enfin les rejoindre tout en poursuivant - autant que faire se peut - ses activités nécessaires à la conduite de l'Etat monégasque et, notamment, au respect des mesures de confinement pour endiguer la propagation du coronavirus.

Et tandis que Charlene partageait sur les réseaux sociaux des images de Jacques et Gabriella, le quotidien L'Equipe faisait paraître, dans son édition du samedi 11 avril, une interview que le souverain lui a accordée par téléphone jeudi depuis son bureau au palais princier, où il était revenu précisément pour une réunion sur la gestion de la crise sanitaire. "Ca va très bien. J'ai eu la chance d'avoir des symptômes légers, d'en être débarrassé et d'être maintenant immunisé pour quelque temps, j'espère, même si on ne sait pas trop la durée", commence par confier le prince Albert, qui fêtait quelques jours avant de tomber malade ses 62 ans (le 14 mars). "J'étais très bien suivi médicalement. Je n'ai jamais eu peur, poursuit-il lorsque son interlocuteur lui rappelle qu'il avait été victime d'une pneumonie en 2018. Je me prenais moi-même mes constantes tous les jours. Je savais qu'au moindre changement de symptômes, il y aurait une très bonne prise en charge qui m'attendait."

Le bulletin médical étant clos, il a ensuite évoqué avec le quotidien les répercussions de la pandémie de coronavirus sur le calendrier sportif et tout particulièrement sur les grandes manifestations du printemps à Monaco que sont le Grand Prix de Formule 1 et le Masters de tennis de Monte-Carlo. "On va aussi annoncer le report u meeting de natation prévu au mois de juin ; peut-être aussi du Jumping, on ne sait pas encore", complète-t-il, soulignant les conséquences considérables en termes de prestige et de retombées économiques. Pilier du Comité International Olympique (CIO), il n'a pas manqué non plus de s'exprimer sur le report des JO de Tokyo, ni de s'attrister, avec un agacement perceptible, sur la situation peu glorieuse du club de football de l'AS Monaco au moment de l'arrêt des compétitions. Autant de confidences à découvrir dans L'Equipe du 11 avril 2020.