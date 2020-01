Charlene de Monaco a 42 ans: l'adorable vidéo des jumeaux qui chantent pour elle

42 ans et le plus beau des anniversaires. La princesse Charlene de Monaco souffle ce samedi 25 janvier ses 42 bougies. L'occasion pour ses enfants, Gabriella et Jacques, 5 ans, de rendre justice à la meilleure des mamans. Les jumeaux ont donc revêtu leurs habits de fêtes et couvre-chefs des jours de célébration pour enregistrer une adorable vidéo. On y voit les 2 bambins chanter "Joyeux anniversaire" à leur maman en anglais.