Jacques et Gabriella foufous : Charlène dévoile une vidéo pour leur anniversaire

Le prince héréditaire Jacques de Monaco et la princesse Gabriella sont nés le 10 décembre 2014 à la maternité du centre hospitalier Princesse Grace de Monaco, il y a donc cinq ans. Il y a peu, le prince Albert (61 ans), Charlène de Monaco (41 ans) et les jumeaux ont pris la pose pour leur nouveau portrait officiel. Un cliché réalisé dans la Salle du Trône, pour la Fête nationale monégasque, le 19 novembre dernier.

Une si jolie famille soudée. "Le prince était né pour être père. Albert est un papa remarquable, merveilleux, amusant, un papa qui écoute et qui encourage. Il passe beaucoup de temps avec Jacques et Gabriella et s'occupe d'eux aussi souvent qu'il le peut", avait confié Charlène au Point en novembre 2019. De bien rares confidences.