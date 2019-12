Albert et Charlene de Monaco : Nouveau portrait officiel avec les enfants

Déjà lors de la Fête nationale, le prince Albert, Charlene, mais également les princesses Caroline et Stéphanie s'étaient réunis pour une photo de famille au sein du palais. Jacques et Gabriella avaient alors pris la pose dans leurs tenues officielles, non loin de leurs cousins. Louis Ducruet et sa jeune épouse Marie, ainsi que Pierre et Andrea Casiraghi, accompagnés de leurs épouses respectives, étaient également de la partie. Seuls Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri Rassam brillaient par leur absence.

Dans une rare interview accordée au magazine Point de vue le 20 novembre dernier, Charlene de Monaco faisait une jolie déclaration à son époux le prince Albert : "Le prince était né pour être père. Albert est un papa remarquable, merveilleux, amusant, un papa qui écoute et qui encourage, a confié l'ex-athlète de 41 ans. Il passe beaucoup de temps avec Jacques et Gabriella et s'occupe d'eux aussi souvent qu'il le peut." En octobre, c'est au Japon que le souverain et ses enfants ont profité d'un court voyage en famille lors duquel ils ont joué les supporters VIP pendant la Coupe du monde de rugby.