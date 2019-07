Charlotte Casiraghi au mariage de Louis Ducruet, lookée avec Dimitri Rassam

Au lendemain du mariage civil, la cérémonie religieuse s'est révélée riche en émotions pour les mariés et leurs proches. Samedi, entre deux averses, le couple a fait son arrivée à l'église dans des voitures de collection prêtées par le prince Albert. Habillée d'une impressionnante robe de mariée créée par sa belle-soeur Pauline Ducruet, Marie Chevallier a fait son entrée sur le titre Just The Way You Are. Comme le rapporte Monaco Matin : "En conduisant son fils Louis à l'autel, samedi après-midi, la princesse Stéphanie n'a pas cherché à dissimuler cette émotion sur son visage." Parce qu'ils ont choisi cette cathédrale pour rendre hommage au prince Rainier et Grace Kelly, les mariés ont déposé des fleurs sur leurs tombes, plus de 60 ans après que leur mariage y a été célébré.