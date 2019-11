Albert de Monaco est un "papa amusant" : la jolie déclaration de Charlene

Complices et unis, le prince Albert, Charlene et leurs deux enfants, Jacques et Gabriella, ont célébré ensemble la Fête nationale monégasque du 19 novembre. À cette occasion, la princesse de Monaco a accordé une nouvelle interview et elle a rendu hommage à son mari.

Jacques et Gabriella se révèlent être des enfants pleins de vie et "à l'aise partout" à en croire leur mère. "Lorsque nous sommes réunis tous les quatre, peu importe le lieu où nous nous trouvons : nous nous y sentons chez nous. (...) Le temps que nous passons ensemble, en famille, est notre sanctuaire." La petite famille a d'ailleurs affiché sa complicité lors de la Fête nationale monégasque célébrée en grande pompe sur le Rocher, le 19 novembre. Adorables dans leurs tenues de gala, les deux enfants ont salué le public depuis un balcon du palais princier, tout en s'amusant avec leurs nombreux cousins.

