Jacques et Gabriella de Monaco boudeurs, mais adorables, au balcon du palais

Les adorables jumeaux n'avaient plus fait d'apparition publique depuis cinq mois. Le 23 juin 2020, Jacques et Gabriella (5 ans) étaient aux côtés de leurs parents pour assister au traditionnel feu de la Saint-Jean. Au balcon du palais princier, entre leur père le prince Albert et leur mère la princesse Charlene, les deux têtes blondes se sont montrées plus sages que d'habitude, voire quelque peu assommés par l'ennui...

Cette fête annonçant le début de l'été célèbre Jean Le Baptiste. Une cérémonie religieuse a d'abord été donnée en la Chapelle Palatine, avant que le feu [batafoegu en langue monégasque] ne soit allumé sur la place du palais princier par deux valets, en début de soirée. Crise sanitaire oblige, seule une centaine de curieux munis de masques se sont réunis pour y assister. Comme l'a précisé Monaco-matin, "le maintien de l'événement n'avait pas été ébruité pour éviter que la foule ne converge en trop grand nombre sur la place".