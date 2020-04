Charlene et Albert de Monaco, ensemble à Rocagel : vidéo de Pâques au jardin

Pour le prince Albert, c'est sans doute un réel soulagement et une grande satisfaction que de pouvoir passer ce week-end de Pâques avec sa famille, dont il a dû se tenir éloigné pendant pas loin de deux semaines. Diagnostiqué positif au Covid-19 le 19 mars dernier, le chef d'Etat monégasque, qui n'a heureusement souffert que de symptômes légers, a reçu en fin de mois un avis favorable des médecins, le palais communiquant le 31 mars qu'il était complètement guéri et en bonne santé.

Il a ainsi pu retrouver Charlene et les jumeaux à la campagne, à Rocagel, ce domaine familial cher aux Grimaldi, abrité par saules et peupliers, doté d'un immense potager écoresponsable et peuplé d'animaux, où il aime tant se ressourcer et où Charlene et les enfants s'étaient retranchés en mars : "Mes parents cherchaient un endroit à la campagne, relatait-il en 2017 à l'hebdomadaire Point de Vue, un endroit où s'échapper lorsque leurs obligations le leur permettraient et où leurs enfants auraient la possibilité de grandir plus au calme. Plus libres, en somme (...) C'est ici que se sont noués mes tout premiers liens avec le milieu qui nous entoure, ici que j'ai appris comment fonctionne une ferme, comment gérer un domaine. Cet endroit occupe une place à part dans notre coeur, mes soeurs et moi, et cet amour-là, je veux le transmettre à mon tour à mes enfants. Jacques et Gabriella ont déjà passé beaucoup de temps ici, c'est un environnement qui leur est familier. On n'aime la nature qu'en apprenant à bien la connaître, et Rocagel m'a permis de ne jamais perdre ma faculté, mon envie de m'émerveiller. Je veux qu'en grandissant, mes enfants connaissent eux aussi ce bonheur-là."

Le prince Albert II de Monaco continue toutefois de partager son temps entre son confinement familial à Rocagel et ses activités de chef d'Etat au palais princier. Il y était notamment redescendu jeudi dernier pour une réunion sur la gestion de la crise sanitaire du coronavirus et en avait profité pour accorder au quotidien sportif L'Equipe un entretien téléphonique. "J'étais très bien suivi médicalement. Je n'ai jamais eu peur, confiait-il à cette occasion. Je me prenais moi-même mes constantes tous les jours. Je savais qu'au moindre changement de symptômes, il y aurait une très bonne prise en charge qui m'attendait."