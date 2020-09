Conor McGregor arrêté : La star de MMA accusée d'agression sexuelle en Corse

Pour beaucoup, le mois de septembre est synonyme de fin de vacances. Celles de Conor McGregor viennent également de prendre fin. L'ancien combattant MMA actuellement en Corse a été placé en garde à vue, soupçonné de tentative d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle.

L'info est signée AFP ! Citant un communiqué du parquet de Bastia, l'agence révèle que Conor McGregor a été placé en garde à vue et entendu par les services de gendarmerie, "à la suite d'une plainte déposée le 10 septembre dénonçant des faits susceptibles d'être qualifiés de tentative d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle". Aucun autre détail n'a été donné sur les faits qui lui sont reprochés.

Ce n'est pas la première fois que l'athlète retraité est accusé d'un tel crime. McGregor avait été arrêté en janvier 2019 en Irlande pour agression sexuelle, mais n'avait pas été mis en examen. Les faits auraient été commis lors d'une soirée en décembre 2018 au Beacon Hotel de Dublin, où l'homme a ses habitudes. Il avait annoncé sa retraite au mois de mars, une fois l'accusation devenue publique.

Conor McGregor était un des combattants les plus populaires et les mieux payés de la MMA, discipline qui marie plusieurs arts martiaux, et de la ligue UFC, célèbre pour ses rings en forme d'octogone. Au cours de sa carrière, Conor a ainsi détenu le titre UFC des poids plumes de 2015 à 2016 et des poids légers de 2016 à 2018. Sa notoriété a connu un bon spectaculaire lors de son unique essai à la boxe professionnelle. Il avait alors affronté l'invaincu Floyd Mayweather Jr en août 2017 à Las Vegas et s'était incliné.

Côté coeur, Conor McGregor est fiancé à Dee Devlin. Le couple a deux enfants, Conor et Croia, âgés de 3 ans et 20 mois.