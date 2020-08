Charlene de Monaco : Mini-frange, look solaire et complicité avec Albert

Entre deux entraînements pour sa traversée de la Méditerranée à vélo marin, qu'elle effectuera dans deux semaines, Charlene de Monaco a fait le voyage jusqu'à Nice pour assister au départ du Tour de France. Le 29 août 2020, au côté de son mari le prince Albert, la princesse n'est pas passée inaperçue dans sa tenue aux couleurs de l'événement.

Bien évidemment masqué, le couple princier a fait une apparition remarquée dans les tribunes VIP installées non loin de la ligne de départ, près de la Promenade des Anglais. En look blanc et jaune, avec sa nouvelle frange courte, la princesse de Monaco est apparue souriante et complice avec son époux. Tous deux ont retrouvé sur place le maire de Nice Christian Estrosi et son épouse Laura Tenoudji, mais également Gareth Wittstock, le frère de Charlene. Le champion de MMA Conor McGregor était lui aussi présent : depuis plusieurs semaines, l'Irlandais s'entraîne à vélo marin dans le Sud de la France avec la princesse...

L'intérêt de la princesse Charlene pour le Tour de France est d'autant plus grand qu'elle se prépare activement pour son Calvi – Monaco Water Bike Challenge, qui se tiendra les 12 et 13 septembre prochain. Un défi organisé au profit de sa fondation et la prévention de la noyade. L'ex-nageuse sud-africaine de 42 ans partira depuis le port de Calvi pour 24 heures de course. Les sportifs se relaieront sur 180 km et ce, jusqu'au Yacht Club de Monaco, la ligne d'arrivée. Un challenge pour lequel la maman de Jacques et Gabriella (5 ans) peut pleinement compter sur le soutien de son époux Albert : "Il sera là pour me soutenir, à bord d'un bateau. Albert est enthousiasmé par le projet, mais il s'inquiète aussi pour moi, avait-t-elle confié à Point de vue en juillet dernier. Je suis une maman, j'ai des devoirs envers mon pays, j'ai parfaitement conscience du caractère un peu... hors norme de cette aventure. Mais toutes les conditions de sécurité seront réunies."