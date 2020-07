Albert de Monaco, supporter "inquiet" pour Charlene : la princesse explique

La princesse est prête à tout pour réussir ce nouveau défi sportif et engagé : depuis plusieurs semaines, Charlene de Monaco prépare sa traversée de la Méditerranée à vélo marin, entre Calvi et la Principauté. Un challenge organisé au profit de sa fondation et la prévention de la noyade. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Point de vue du 29 juillet 2020, l'épouse du prince Albert s'est confiée sur ce challenge ambitieux, qui ne manque pas d'inquiéter son mari...

Les 12 et 13 septembre prochain, au sein d'une des deux équipes de quatre athlètes attendues, l'ex-nageuse sud-africaine de 42 ans partira depuis le port de Calvi pour 24 heures de course. Les sportifs se relaieront sur 180 km et ce, jusqu'au Yacht Club de Monaco, la ligne d'arrivée. "Lorsque je me fixe un objectif, je fonce (...). Mon époux, le prince Albert, est, comme moi, un ancien athlète olympique. S'il accompagne et encourage ce type de projet, c'est aussi parce que le courage, la ténacité et le sens du dépassement de soi font partir intégrante de sa personnalité (...). En tant qu'athlète, j'ai été entraînée à battre des records du monde, et c'est le genre de chose qui reste ancré en vous pour toujours. Même si je dois sauter à l'eau et terminer à la nage, j'irai jusqu'au bout."