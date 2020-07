Charlene de Monaco "passionnée" par Jacques et Gabriella, mini globe-trotters

L'ex-nageuse et championne olympique de 42 ans s'entraîne depuis plusieurs semaines entre la Corse et la Principauté. Pour ce défi sportif de bienfaisance, la princesse peut compter sur le soutien de son mari et leurs enfants, qui l'ont suivie cet été sur l'île de Beauté : "Pour moi, la famille est la première des écoles et la nature, un milieu éducatif en soi. Je pense qu'ici, en Corse, les enfants ressentent une grande liberté (...). Jacques et Gabriella ont de l'énergie à revendre, comme tous les enfants, ils sont heureux de pouvoir profiter de sa lumière jusqu'à une heure avancée."

Les 12 et 13 septembre prochain, au sein d'une des deux équipes de quatre athlètes attendues, la princesse Charlene partira depuis le port de Calvi, en Corse. Pendant 24 heures, les sportifs se relaieront sur 180 km, et ce, jusqu'au Yacht Club de Monaco, la ligne d'arrivée. La Sud-Africaine, mais aussi le champion de MMA Conor McGregor, flotteront sur des vélos nautiques Schiller, déjà utilisés lors des précédentes éditions de ce défi visant à sensibiliser toutes les générations à la prévention de la noyade.