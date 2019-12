Charlene de Monaco avec ses enfants à Dubaï : ils ont nagé avec des dauphins

Il s'avère que Jacques et Gabriella sont du voyage ! Le 8 décembre 2019, le compte Instagram de Monaco a partég deux nouvelles photos des jumeaux de Charlene et Albert de Monaco qui accompagnent leur maman à Dubaï. En attendant de fêter leurs 5 ans, dans seulement deux jours, les jumeaux ont profité d'un moment privilégié avec des dauphins. Chacun leur tour, les enfants du prince Albert et Charlene ont pris la pose dans l'eau, avec un de ces mammifères marins. Cette jolie rencontre a eu lieu à l'hôtel cinq étoiles Atlantis, sur l'île artificielle Palm Jumeirah.

Quand elle ne passe pas du bon temps avec Jacques et Gabriella, la princesse de Monaco retourne à ses obligations princières. Lors de ce voyage à Dubaï, l'ex-athlète de 41 ans est allée à la rencontre des rugbymen des Monaco Impi's, dans le cadre du Tournoi International de Rugby Sevens.