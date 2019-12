Charlene de Monaco : Supportrice royale en combinaison à Abu Dhabi

La princesse multiplie les apparitions ces dernières semaines. Après avoir célébré la Fête nationale monégasque avec la famille princière, Charlene de Monaco s'est envolée, seule, pour Abu Dhabi. L'ex-athlète a en effet assisté au dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison, le 1er décembre 2019. L'occasion pour elle d'aller encourager le talentueux Monégasque Charles Leclerc.

Pour cette journée sportive, la princesse de 41 ans a misé sur une tenue parfaitement dans le ton : une combinaison qui n'est pas sans rappeler les tenues des coureurs automobiles. L'épouse du prince Albert a complété son look d'une large ceinture, de talons bicolores et un joli collier clin d'oeil à ses enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella (bientôt 5 ans).

Comme l'a précisé le compte Facebook du palais princier, Charlene a pu saluer Charles Leclerc quelques minutes avant le départ de la course. Le duo monégasque a témoigné de sa complicité, lui qui se fréquente depuis plusieurs années. La princesse et le pilote s'étaient sans surprise retrouvés lors du Grand Prix de Monaco en mai dernier, mais aussi lors d'événements engagés sur le Rocher comme le Water Bike Challenge au profit de la fondation de Charlene, en juin 2018. Le 1er décembre, Charles Leclerc a terminé à la troisième place du podium, derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Lors de son déplacement à Abu Dhabi, Charlene de Monaco a également pris le temps de rencontrer Jean Todt, le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), pour discuter des prochaines actions qu'ils peuvent entreprendre en matière de sécurité routière, dans le cadre du FIA High Level Panel for Road Safety, dont la princesse est membre depuis 2018. De son côté, le prince Albert a lui aussi quitté Monaco pour se rendre en Espagne. Lundi soir, le souverain a retrouvé le roi Felipe VI et la reine Letizia pour une réception officielle au palais royal de Madrid, à l'occasion de l'ouverture de la Cop25.