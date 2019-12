Charlene de Monaco : Visage au naturel et robe décolletée à Dubaï

Le voyage de la princesse Charlene aux Émirats arabes unis est décidément sportif. Après avoir encouragé le pilote de Formule 1 Charles Leclerc à Abu Dhabi, l'épouse du prince Albert s'est rendue à Dubaï pour féliciter les Monaco Impi's. L'équipe du rugby monégasque participe actuellement au Tournoi International Rugby Sevens.

Comme l'a rapporté la page Facebook de la Fondation Princesse Charlène de Monaco le 6 décembre 2019, les Impi's sont sortis victorieux de leurs derniers matchs contre les Northam Rhinos, les X-Men et les Wyvern Harlequins. L'ex-nageuse de 41 ans, élégante dans sa longue robe noire fluide, a donc pu féliciter en personne les sportifs, juste avant la dernière journée de compétition du 7 décembre.

Le 1er décembre dernier, Charlene de Monaco était à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Elle y a ainsi retrouvé son pilote favori quelques minutes avant le départ de la course : le jeune et talentueux Charles Leclerc, qui a finalement terminé sur la troisième marche du podium, derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen. Avant ça, la princesse et le coureur Ferrari s'étaient retrouvés lors du Grand Prix de Monaco en mai dernier, mais aussi lors d'événements engagés sur le Rocher comme le Water Bike Challenge au profit de la fondation de Charlene, en juin 2018.