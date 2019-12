Charlene de Monaco : Son nouveau collier clin d'oeil à Jacques et Gabriella

De passage à Abu Dhabi pour assister au dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison, le princesse Charlene de Monaco est apparue avec un look sportif et moderne, accessoirisé d'un nouveau collier. Un bijou qui fait référence à ses deux enfants, Jacques et Gabriella.

Charlene de Monaco au Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi, le 1er décembre 2019.

C'est seule que la princesse semble avoir effectué ce voyage express aux Émirats arabes unis, puisque son mari le prince Albert était au même moment en Espagne, dans le cadre de la Cop25. Dans une rare interview accordée au magazine Point de vue le 20 novembre dernier, Charlene de Monaco s'est justement confiée sur sa vie de famille atypique avec Albert et leurs enfants : "Il ne nous est malheureusement pas possible de toujours être ensemble, le prince a énormément de travail, j'en ai moi aussi beaucoup de mon côté, a-t-elle expliqué. Quand je suis seule avec eux, les enfants se chamaillent pour savoir qui va dormir avec maman."

