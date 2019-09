Meghan Markle à New York : son nouveau collier clin d'oeil à Harry et Archie

Une fois encore, Meghan Markle a fait un joli clin d'oeil au prince Harry et à leur fils Archie (4 mois) par l'intermédiaire de ses accessoires. Le 7 septembre 2019 à New York, la duchesse de Sussex a fait une apparition remarquée dans les tribunes de la finale femme de l'US Open pour soutenir sa copine Serena Williams. L'occasion pour la jeune maman d'afficher une nouvelle tenue choisie avec soin.

Pour compléter sa robe en jean et son cardigan J. Crew, Meghan Markle a misé sur des accessoires simples et efficaces : des lunettes de soleil de style aviateur signées Victoria Beckham, un cabas Carolina Herrera et de fins bijoux dorés. En plus de porter ses trois bagues à l'annulaire gauche, sa large bague de fiançailles, son alliance et sa nouvelle bague offerte par son mari, la duchesse de 38 ans est apparue avec un collier inédit : deux petites médailles gravées des lettres H et A pour Harry et Archie. Il s'agit du modèle Dog Tag ("médaille de chien") de la marque californienne Mini Mini Jewels. En vente sur le site Nordstrom, chaque pendentif coûte environ 140 euros.