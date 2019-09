Meghan Markle assiste à la défaite de son amie Serena Williams à l'US Open

S'il y avait bien un événement que Meghan Markle ne pouvait pas manquer, c'était celui là. Arrivée depuis le 6 septembre 2019 à New York, la duchesse de Sussex est allée voir jouer son amie Serena Williams à la finale femmes du tournoi de l'US Open 2019. Plus fidèle supportrice de l'ancienne numéro 1 mondiale, elle n'a pas manqué de soutenir et d'acclamer son amie. Cris, chants et applaudissements effrénés, la femme du Prince Harry a délaissé le temps d'un match les règles de bienséance du protocole royal.

Elle est toujours là !

Aux côtés d'Oracene Price (mère et entraîneuse de Serena Williams) et du mari de sa BFF, Alexis Ohanian, la maman d'Archie a fait sensation dans les tribunes. Sublime avec une robe denim à boutons, Meghan était également assise près de la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour (toujours avec ses mythiques lunettes de soleil). Meghan Markle portait bien sûr les trois bagues offertes par son cher et tendre Harry : son alliance, sa bague de fiançailles et la dernière offerte pour la naissance de leur fils Archie.