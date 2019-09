Meghan Markle sans Archie : voyage en solo jusqu'aux États-Unis

Meghan Markle était présente lorsque Serena Williams s'est inclinée en finale du tournoi de Wimbledon le 13 juillet 2019. La duchesse de Sussex avait assisté à la victoire de la Roumaine Simona Halep au côté de Kate Middleton. L'Américaine de 38 ans espère un tout autre scénario pour sa BFF samedi 7 septembre, pour la finale femmes de l'US Open, à laquelle elle va assister.

Le Daily Mail rapporte en effet que l'épouse du prince Harry a quitté Londres ce vendredi 6 septembre afin de se rendre à New York. Meghan Markle est partie de la capitale anglaise en solo, sans son mari et sans leur fils Archie Mountbatten-Windsor, tout juste âgé de 4 mois. "C'est un voyage de dernière minute. Elle est excitée d'aller encourager son amie, puis de revenir", a indiqué une source au Times.

À fond dans la compétition

Meghan Markle a suivi tout le parcours de son amie à l'US Open. C'est après sa victoire en quarts de finale contre la Chinoise Wang Qiang que la duchesse de Sussex a commencé à envisager cet aller et retour express. Elle n'a rien loupé de la demi-finale de Serena Williams contre l'Ukrainienne, et compagne de Gaël Monfils, Elina Svitolina au point de se coucher à 1h30 du matin cette nuit, alors que son vol était à 8h30.

Contrairement à ses derniers voyages qui ont tant fait polémique, puisqu'ils ont été effectués en jet privé alors qu'elle défend la sauvegarde de l'environnement tout comme le prince Harry, l'ex-actrice de la série Suits a emprunté un vol commercial. Le prince Harry a d'ailleurs répondu à la polémique le 3 septembre dernier lors d'un déplacement à Amsterdam (Pays-bas), invoquant la sécurité de sa famille. Cette escapade en solo est la toute première de Meghan Markle depuis qu'elle est devenue maman. Son adorable petit Archie est resté à Windsor avec son papa.

Il faudra donc guetter les tribunes de l'USTA Billie Jean King National Tennis Center demain, et plus précisément celles du court Arthur-Ashe, lors de la finale qui va opposer Serena Williams à la jeune Canadienne Bianca Andreescu, âgée de 19 ans seulement. Les tenniswomen se sont tous récemment affrontées. C'était lors de la finale du tournoi de Toronto. Contrainte d'abandonner à cause de sérieuses douleurs au dos, Serena Williams n'avait pu contenir ses larmes, l'Américaine de 37 ans avait été réconfortée par la Canadienne, malgré tout heureuse d'être sacrée à domicile.