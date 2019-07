Gaël Monfils : Sa compagne Elina Svitolina dévoile son fessier parfait

Le couple est donc toujours au beau fixe alors qu'il a récemment dû affronter une rumeur de rupture. Gaël et Elina avaient choisi d'y répondre avec humour. "On se dispute, on s'embrasse, on se câline, on s'écrit, on se parle, on débat, on rit, on aime... c'est nous", avaient-il commenté en légende.