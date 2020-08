Charlene de Monaco : Jacques et Gabriella, lookés à la plage, profitent

Au cours du même entretien, la princesse Charlene, qui avait dû en 2017 renoncer à la première édition d'une course en waterbike qu'elle avait initiée en raison d'une blessure au poignet survenue lors de ses entraînements, évoquait le soutien inconditionnel de son mari le prince Albert : "Lorsque je me fixe un objectif, je fonce (...). Mon époux, le prince Albert, est, comme moi, un ancien athlète olympique. S'il accompagne et encourage ce type de projet, c'est aussi parce que le courage, la ténacité et le sens du dépassement de soi font partir intégrante de sa personnalité (...). En tant qu'athlète, j'ai été entraînée à battre des records du monde, et c'est le genre de chose qui reste ancré en vous pour toujours. Même si je dois sauter à l'eau et terminer à la nage, j'irai jusqu'au bout (...) Il sera là pour me soutenir, à bord d'un bateau. Albert est enthousiasmé par le projet, mais il s'inquiète aussi pour moi. Je suis une maman, j'ai des devoirs envers mon pays, j'ai parfaitement conscience du caractère un peu... hors norme de cette aventure. Mais toutes les conditions de sécurité seront réunies." Rendez-vous dans un peu plus d'un mois sur la ligne d'arrivée.