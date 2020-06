Charlène de Monaco : Rares instants avec Gabriella et Jacques, qui ont grandi !

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco posent avec leurs enfants le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco à Disneyland Paris le 17 avril 2019. Profitant du printemps et de ses couleurs éclatantes, la famille princière a découvert Disneyland Paris avec des étoiles plein les yeux. Dès leurs premiers pas sur la célèbre avenue Main Street, U.S.A., visant le château à l'horizon, la magie était au rendez-vous. S'il y avait bien un moment que les petits Princes et Princesses attendaient avec impatience, c'était la rencontre avec Mickey et Minnie, idoles des plus petits comme des plus grands. L'émotion était au rendez-vous pour toute la famille. Leurs sourires témoignent du bonheur de ce moment partagé en famille. Pour s'imprégner de la féerie de Fantasyland, c'est au Carrousel de Lancelot que le Prince Jacques et la Princesse Gabriella ont emmené leurs parents. La traditionnelle attraction leur a fait tourner la tête au son des grands classiques musicaux Disney, comme " Quand on prie la bonne étoile " de Pinocchio ou encore " Belle nuit " de la Belle et le Clochard. Dans l'ambiance du Festival du Roi Lion et de la Jungle La famille princière a tenu à rencontrer les héros intemporels du Livre de la Jungle, Baloo et le Roi Louie, en fredonnant les chansons de ce grand classique Disney. C'est donc sans rien avoir perdu de leur âme d'enfant qu'elle a pris la pose près du restaurant Hakuna Matata, qui rappelle l'univers de Simba et de ses amis dans Adventureland. Une occasion parfaite de se plonger dans l'ambiance du futur Festival du Roi Lion et de la Jungle qui débutera le 30 juin à Disneyland Paris. © Disney via Bestimage