Alexandra et Audrey Lamy : Joyeuse fête des Mères avec Chloé Jouannet

Maman d'un petit Léo, bientôt 4 ans, qu'elle a eu avec son compagnon Thomas Sabatier, Audrey Lamy célèbre elle aussi la fête des Mères. Visiblement bien entourée, l'ex-star de Scènes de ménages a le sourire, malgré un début d'année difficile. En février dernier, son entourage avait fait savoir dans un communiqué que la comédienne et son compagnon, qui attendaient leur deuxième enfant, ont perdu le bébé.

Audrey Lamy a ensuite pu se ressourcer dans le Sud de la France avec les siens, puisqu'elle a passé le confinement dans la maison que possède sa soeur aînée dans les Cévennes. "C'est comme si on était gamines et qu'on se retrouvait ensemble à la maison, c'est super, avait expliqué Alexandra Lamy, le 26 avril dernier sur Europe 1. On a eu un coup de bol. Trois jours avant le confinement on s'est dit qu'on allait descendre dans le Sud." Malheureusement, la comédienne n'a pu passer ce confinement avec sa fille Chloé : "Joyeuses Pâques à tous. Tu me manques mon bébé, j'aurai bien aimé chercher les oeufs avec toi, avait-elle partagé sur Instagram. Je t'aime !" Cette fête des Mères au goût de retrouvailles n'en aura été que plus belle.