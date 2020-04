Alexandra Lamy, triste loin de sa fille Chloé : "Tu me manques mon bébé"

La décision du confinement a été prise de manière si subite que les configurations familiales se sont faites dans la précipitation. Et fatalement, beaucoup de citoyens se sont retrouvés isolés du jour au lendemain. Une situation difficile à vivre, d'autant plus que la période des fêtes de Pâques est habituellement l'occasion de voir ses proches. C'est pourquoi, sur les réseaux sociaux, Alexandra Lamy a exprimé sa peine en partageant une photographie de sa fille Chloé Jouannet quand elle était petite. "Joyeuses Pâques à tous, écrit-elle. Tu me manques mon bébé, j'aurai bien aimé chercher les oeufs avec toi. Je t'aime !" Il y a fort à parier que, l'année prochaine, mère et fille se feront une joie de rattraper le temps perdu.

Chloé Jouannet a quitté la capitale dès qu'elle a senti le vent tourner. Habituellement, la comédienne de 22 ans habite à Paris avec son compagnon Zacharie Chasseriaud – relation qu'elle a officialisée en 2016. Difficile de savoir où elle s'est réfugiée pour éviter la pandémie du coronavirus, mais tout laisse penser qu'elle aurait rejoint son papa, Thomas Jouannet. Sur Instagram, la jeune fille partage des moments de cette nouvelle vie vécue sous le soleil exactement, depuis la pelouse d'un jardin mystère et dans des bikinis colorés. Or, l'une des images qu'elle a publiées sur son compte a été prise par sa petite soeur...