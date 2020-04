Chloé Jouannet confinée : bronzage en maillot vert fluo

Durant le confinement, trop d'entreprises, de marques ou personnalités incitent les gens à rester actifs. On peut lire un peu partout qu'il faut faire un grand tri dans ses vêtements, enfin lire Proust ou s'investir à fond dans son travail. Chloé Jouannet, comme d'autres, revendique la liberté de profiter pleinement de ce confinement pour ne rien faire du tout.

Chez soi, loin de l'agitation quotidienne, on peut enfin être calme et faire une pause. C'est à peu près ce que dit la dernière photo postée par la fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet. Le jeudi 9 avril 2020, Chloé Jouannet publiait une photo d'elle en bikini vert fluo, installée sur la pelouse de son jardin. "Je vais tondre la pelouse", écrit-elle en légende. "Va mettre un pyj ! Grouille", a sommé Anne Marivin dans les commentaires.