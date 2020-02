Alexandra Lamy : Déchaînée avec son ex et sa fille au concert d'Angèle

"Soirée ramène ton ex." On n'aurait pas mieux résumé cette soirée que Chloé Jouannet. La jeune actrice française de 22 ans s'est éclatée au premier Bercy (AccorHotels Arena) d'Angèle. Elle avait emmené ses parents avec elle, Alexandra Lamy et Thomas Jouannet, qui se sont séparés en 2003.

Comme on peut le voir sur plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux, la petite famille était réunie pour l'artiste belge. Ensemble, ils ont dansé depuis des loges privées, prenant des selfies en se faisant des bisous et autres vidéos du concert. Plus en couple, mais toujours complices, Alexandra Lamy et Thomas Jouannet ont même chanté ensemble les paroles de Ta reine.