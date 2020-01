Thomas Jouannet et sa femme Armelle Deutsch réunis dans Sam par un "joli hasard"

Le 6 janvier dernier, la série Sam faisait une rentrée en force sur TF1 pour une quatrième saison. La désormais célèbre et pétillante prof de français interprétée par Natacha Lindinger depuis 2018 doit cette année faire face à son passé, notamment avec l'arrivée d'un nouveau personnage. Il s'agit d'un ami d'enfance appelé Antoine et joué par Thomas Jouannet. En acceptant ce rôle, le comédien était loin de se douter qu'il partagerait l'affiche avec sa femme Armelle Deutsch...

En effet, elle aussi a été recrutée pour rejoindre le casting de la fiction, et dans un rôle très étonnant puisqu'elle campera le rôle de Suzanne, la mère d'Antoine. Et pour cause, la saison sera rythmée par plusieurs flash-back des années 80 où les traits d'Antoine et Sam seront repris par de plus jeunes acteurs.

Une situation qui a à la fois surpris et beaucoup amusé Thomas Jouannet comme il le révèle dans une interview accordée à Télé 2 semaines. "Quand j'ai été engagé, le casting n'était pas terminé. Elle ne m'a rien dit avant d'être sûre d'avoir le rôle. On a tourné pas mal de choses différentes ensemble mais j'avoue qu'en apprenant qu'elle allait jouer ma mère, je suis resté pantois. D'autant plus que, pour me l'annoncer, elle m'a appelé et m'a dit : 'Je vais jouer ta mère'" s'est-il souvenu. Pour autant, le couple n'a pas partagé une seule scène ensemble. "Nous n'avons pas tourné ensemble puisque nous ne sommes pas à la même époque mais on s'est croisés sur le plateau." Mais même sans se donner la réplique, Thomas Jouannet ne s'est pas empêché d'être taquin à l'encontre de sa chérie : "Je me suis amusé à l'appeler 'maman'. Elle n'a pas du tout aimé mais c'était très drôle." La production, elle, a simplement expliqué qu'il s'agissait là d'un "joli hasard".

Pour rappel, Thomas Jouannet et Armelle Deutsch sont mariés de puis le 19 juin 2010. Ensemble, ils sont les heureux parents de deux enfants. Avant de craquer pour la jolie brune de près de dix ans sa cadette, l'acteur coulait des jours heureux avec Alexandra Lamy avec qui il a eu une fille, Chloé Jouannet. Cette dernière suit d'ailleurs les pas de ses parents puisqu'elle multiplie les rôles au cinéma. Il y a quelques jours, elle se trouvait même au Festival d'Alpe d'Huez en tant que membre du jury.

Une interview à retrouver dans le dernier numéro de Télé 2 semaines en kiosques depuis le 18 janvier 2020.