Festival de l'Alpe d'Huez: Chloé Jouannet dans le jury, les films en compétition

L'année 2020 sera loin d'être morose. Pour célébrer le 7e art dès les premières semaines, le Festival du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez rouvrira ses portes, pour la 23e édition, du 14 au 19 janvier prochain. Comme à son habitude, la station de l'Isère sera le théâtre de cet événement de prestige et récompensera le cinéma populaire, celui que l'on aime, qui nous fait frissonner, rire comme pleurer. Pour sélectionner les vainqueurs, José Garcia, Monsieur le Président, sera accompagné d'un jury composé de Chloé Jouannet – Banlieusards – du DJ Bob Sinclar, de Sabrina Ouazani – Plan Coeur – et de Nicolas Benamou – Babysitting.

Cette 23e édition du Festival du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez débutera avec le film – hors compétition – Le Lion de Ludovic Colbeau-Justin, avec Dany Boon et Philippe Katerine. Les festivités se termineront avec Miss, de Ruben Alves. Mais entre-temps, professionnels comme spectateurs amateurs d'humour frenchie assisteront à de nombreuses projections et autres réjouissances. En choisissant ses invités, l'événement a encore une fois mis la barre très haut. Outre la présence exclusive de Catherine Deneuve, d'Isabelle Huppert, entre autres, Alessandra Sublet, Hélène Mannarino et Sophie Soulignac joueront chacune leur tour les maîtresses de cérémonie. Ces dernières années, le Festival de l'Alpe d'Huez a accueilli plus de 15 000 personnes. Il est encore temps de vous joindre à l'aventure...