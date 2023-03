Alexandra Lamy : Sa fille Chloé s'éclate (un peu trop) avec son sexy chéri dans un cadre idyllique

Par Mafalda Betty Rédactrice Citoyenne du monde qui adore les blind tests des années 90, elle se passionne pour les histoires de cœur avec ou sans happy end des personnalités françaises et internationales.

Fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet, Chloé Jouannet s'impose de plus en plus comme une comédienne qui a le vent en poupe. Son amoureux Sandor Funtek est lui aussi en pleine ascension. Les tourtereaux se sont offerts un séjour à la plage entre amis, au programme, farniente et surf.

Alexandra Lamy est un actrice talentueuse et populaire, ainsi qu'une maman aux anges. La star française est l'heureuse mère d'une fille, Chloé, née de sa relation passée avec l'acteur suisse Thomas Jouannet. La jeune femme âgée de 25 ans a suivi les traces de ses parents et est ainsi devenue comédienne. Travailleuse acharnée qui doit prouver qu'elle ne doit pas sa réussite à ses célèbres parents, elle s'est toutefois autorisée quelques moments de répit. Sur Instagram, elle a dévoilé des séquences de son séjour sous le soleil et sur le sable avec son séduisant amoureux. Séparée en toute discrétion du comédien Zacharie Chasseriaud, Chloé Jouannet a retrouvé l'amour en 2020 auprès d'un autre de ses pairs, l'acteur Sandor Funtek. C'est avec lui qu'elle a souhaité s'offrir un peu de détente, avec également d'autres proches comme Théo Christine, révélation de la série Skam qui a incarné JoeyStarr dans le biopic sur le groupe NTM, Suprêmes, dans lequel a joué son copain Sandor, alias Kool Shen. Au programme notamment, session surf durant laquelle la fille d'Alexandra Lamy réussit à tenir sur sa planche mais fonce droit sur son amoureux. Un moment visible dans notre diaporama qui se termine sur un fou rire de la comédienne qui a hérité de la bonne humeur communicative de sa maman comme de sa célèbre tante Audrey Lamy. Remarquée au cinéma dans Mon héroïne et devant la caméra de sa maman pour le téléfilm Touchées, Chloé Jouannet se félicite de la carrière qui monte de son compagnon. Sandor Funtek a été en effet l'un des espoirs masculins des César 2022 grâce à sa performance dans Suprêmes, un trophée qui est finalement revenu Benjamin Voisin pour le rôle de Lucien de Rubempré dans Illusions perdues.