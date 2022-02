César 2022 - Chloé Jouannet aux anges : cri d'amour sur le tapis rouge à son chéri Sandor Funtek

Après deux années particulières pour les César, la 47ème cérémonie de ce vendredi 25 février a tenu ses promesses. Au programme : du chic et des acteurs tous plus élégants les uns les autres, à commencer par le prometteur Sandor Funtek, nommé dans la catégorie Meilleur espoir masculin pour Suprêmes, le biopic musical sur l'ascension du groupe de rap NTM.

Sandor Funtek (31 ans) partage la vie de Chloé Jouannet, la fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet, également comédienne. La star de Banlieusards a tenu à accompagner son amoureux sur le red carpet des César installé à l'Olympia. Alors que son chéri était sans doute déjà parti s'installer, Chloé Jouannet (24 ans) a répondu aux questions de l'Académie des César et a tenu à faire passer un message à son petit ami. Peu importe l'issue de la compétition et le vainqueur de la catégorie dans laquelle il concourt : "Qu'il gagne ou qu'il ne l'ait pas, de toute façon, dans tous les cas, je t'aime mon amour !"

En octobre 2020, Chloé Jouannet officialisait sa relation avec l'acteur sur Instagram en dévoilant un cliché d'eux en plein bisou, masque sur le nez : "L'amour en 2020", lisait-on en légende. Un post surprise pour tous les fans qui la croyaient encore en couple avec Zacharie Chasseriaud, dont elle a partagé la vie durant quatre ans. Depuis, Chloé Jouannet et Sandor Funtek s'assument au grand jour. Récemment, c'est plus amoureux que jamais qu'ils se présentaient au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez.

Sept ans séparent les deux acteurs mais une chose est sûre, un bel avenir attend Chloé Jouannet et Sandor Funtek au cinéma. Lui sera à l'affiche de L'histoire de ma femme d'Ildiko Enyedi en mars prochain mais pas que. D'ici la fin de l'année, il sera aussi l'un des héros de la mini-série documentaire Netflix Notre-Dame, la part du feu. Un parallèle avec les projets de Chloé Jouannet qui, elle aussi, sera l'une des héroïnes du film de Jean-Jacques Annaud, Notre-Dame brûle sur l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. S'ils luttent tous deux contre les flammes dans ces deux oeuvres, la leur n'est pas près de s'éteindre.