Diaporama César 2022 - Chloé Jouannet aux anges : cri d'amour sur le tapis rouge à son chéri Sandor Funtek

1 / 17 César 2022 - Chloé Jouannet aux anges : cri d'amour sur le tapis rouge à son chéri Sandor Funtek

2 / 17 Chloé Jouannet, Sandor Funtek - Photocall de la 47ème édition de la cérémonie des César à l'Olympia à Paris. © Borde-Jacovides/Bestimage

3 / 17 Chloé Jouannet, Sandor Funtek - Photocall de la 47ème édition de la cérémonie des César à l'Olympia à Paris, le 25 février 2022. © Borde-Jacovides/Bestimage

4 / 17 Le message d'encouragement et d'amour de Chloé Jouannet à Sandor Funtek

5 / 17 Chloé Jouannet - Photocall de la 47ème édition de la cérémonie des César à l'Olympia à Paris, le 25 février 2022. © Borde-Jacovides/Bestimage

6 / 17 Chloé Jouannet, Sandor Funtek - Photocall de la 47ème édition de la cérémonie des César à l'Olympia à Paris, le 25 février 2022. © Borde-Jacovides/Bestimage

7 / 17 Sandor Funtek - Photocall de la 47ème édition de la cérémonie des César à l'Olympia à Paris, le 25 février 2022. © Borde-Jacovides/Bestimage

47th Cesar Film Awards Ceremony At L'Olympia on February 25th, 2022 in Paris, France.

8 / 17 Chloé Jouannet et Sandor Funtek sur le tapis rouge de la 47ème cérémonie des César

9 / 17 Sandor Funtek - Photocall de la 47ème édition de la cérémonie des César à l'Olympia à Paris, le 25 février 2022. © Borde-Jacovides/Bestimage

47th Cesar Film Awards Ceremony At L'Olympia on February 25th, 2022 in Paris, France.

10 / 17 Chloé Jouannet, Sandor Funtek - Photocall de la 47ème édition de la cérémonie des César à l'Olympia à Paris, le 25 février 2022. © Borde-Jacovides/Bestimage

47th Cesar Film Awards Ceremony At L'Olympia on February 25th, 2022 in Paris, France.

11 / 17 Chloé Jouannet et Sandor Funtek

12 / 17 Chloé Jouannet et son compagnon Sandor Funtek - Photocall de la soirée lors de la 25ème édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 20 janvier 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage

13 / 17 Chloé Jouannet et son compagnon Sandor Funtek - Photocall de la soirée lors de la 25ème édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 20 janvier 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage

14 / 17 Chloé Jouannet et Sandor Funtek

15 / 17 Chloé Jouannet et son compagnon Sandor Funtek - Photocall de la soirée lors de la 25ème édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 20 janvier 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage

16 / 17 Chloé Jouannet et son compagnon Sandor Funtek - Photocall de la soirée lors de la 25ème édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 20 janvier 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage