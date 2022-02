Alexandra Lamy et son ex Thomas Jouannet : un joli souvenir avec leur fille Chloé ressurgit

Alexandra Lamy et Thomas Jouannet sont restés en couple de 1995 et 2003. Ils ont eu leur fille Chloé le 17 octobre 1997. Depuis leur rupture, les deux ex sont restés en bons termes, en témoigne leur présence à une représentation de la pièce "Les Monologues du Vagin" au théâtre le Comédia à Paris. Ils ont également refait leurs vies ; Alexandra s'était mariée à Jean Dujardin en juillet 2009 et a divorcé de l'acteur en décembre 2014. Thomas, lui, a épousé Armelle Deutsch en juin 2010. Ils sont parents de deux filles.

"J'ai eu Chloé avec Thomas. C'est un mec génial que j'ai aimé follement. Pourquoi le haïr d'un seul coup ?, expliquait Alexandra Lamy dans une interview accordée à Paris Match en 2019. Puis, j'ai été mariée. Cette histoire représente dix ans de mon existence. Pourquoi tout remettre en question ? Ce serait dommage puisque nous avons été heureux. Je ne voulais surtout pas me retrouver dans la situation de voir des photos, quelques années plus tard, et de me dire à chaque fois : 'Salaud !' Quel enfer de rester dans cette posture... Ils ont refait leur vie, je fais la mienne. Je ne vies ni dans le passé, ni dans la rancune."

Côté coeur, sa fille Chloé est l'heureuse petite amie de l'acteur Sandor Funtek, nommé aux 47e César dans la catégorie Meilleur espoir masculin pour son rôle dans le film Suprêmes, consacré au groupe de rap NTM.