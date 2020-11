Alexandra Lamy et Thomas Jouannet encore proches : joyeuse sortie avec leur fille Chloé

Séparés depuis maintenant 17 ans, Alexandra Lamy et Thomas Jouannet sont restés en très bons termes. Les deux comédiens s'entendent si bien qu'il leur arrive de partager des moments à trois avec leur fille Chloé Jouannet, 23 ans. Cette dernière s'est récemment saisie de son compte Instagram pour dévoiler une photo de ses parents bras dessus bras dessous, le temps d'une joyeuse soirée au restaurant.

En Story, Chloé Jouannet a partagé un cliché la montrant attablée avec ses célèbres parents, visiblement très complices. Une photo prise le 11 septembre 2020, sur laquelle apparaît une autre jolie blonde : Zoé Marchal, la fille du réalisateur et comédien Olivier Marchal, qui se trouve être une bonne amie de Chloé Jouannet. "Le jour où ils ont adopté @zoemarchal", s'est-elle d'ailleurs amusée en légende de sa photo. Déjà en février 2020, Alexandra Lamy et Thomas Jouannet étaient au côté de leur fille pour assister au concert d'Angèle à l'AccorHotels Arena de Paris Bercy.

Chloé Jouannet marche aujourd'hui dans les pas de ses parents puisque la comédienne s'est récemment illustrée dans la nouvelle série Derby Girl, disponible sur France TV Slash. Non seulement la jeune femme peut s'inspirer de leurs carrières, mais elle peut également prendre exemple sur celle de sa tante Audrey Lamy, dont elle est très proche. Rappelons aussi qu'elle a grandi avec Jean Dujardin, l'ex-mari d'Alexandra Lamy. "J'ai de la chance, car même si toute ma famille est dans ce métier, personne ne m'a jamais forcée ni empêchée de passer des castings", Chloé Jouannet avait-elle expliqué Télé 7 Jours en octobre dernier.

En revanche, partager un tournage avec son père Thomas Jouannet n'est pas pour de suite, comme ce dernier l'avait expliqué au détour d'un entretien avec Télé Loisirs en octobre : "Pour le moment, je n'en ai pas envie et elle non plus. C'est bien qu'elle fasse son truc de son côté. C'est important. Elle vit son aventure, ce qui n'empêche pas qu'on en parle."