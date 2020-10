Thomas Jouannet ne veut pas jouer avec sa fille Chloé, il explique

Le 3 octobre 2020, Thomas Jouannet est de retour sur le petit écran, sur France 3, dans le téléfilm L'Héritage, réalisé en 2019 par Laurent Dussaux. Dans ce drame policier tourné au cap Ferret, le comédien donne notamment la réplique à Barbara Cabrita et Diane Robert. Mais vous ne risquez pas de le voir jouer en compagnie de sa fille Chloé Jouannet, elle aussi comédienne...

Dans une interview accordée à Télé Loisirs en début d'année, Thomas Jouannet avait expliqué pourquoi il ne tenait pas à partager un tournage avec sa fille Chloé, née de ses amours avec Alexandra Lamy. À 22 ans, la jolie blonde est pourtant talentueuse et s'est déjà illustrée devant la caméra, que ce soit sur le petit ou le grand écran... "Pas tout de suite, avait affirmé l'acteur suisse de 50 ans. Pour le moment, je n'en ai pas envie et elle non plus. C'est bien qu'elle fasse son truc de son côté. C'est important. Elle vit son aventure, ce qui n'empêche pas qu'on en parle."