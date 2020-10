Claire Keim et Tom Leeb (Infidèle) : Leurs scènes de sexe "tellement difficiles" à tourner

Petit nouveau dans la deuxième saison de la série Infidèle, Tom Leeb incarne Gabriel, un charmant ostéopathe prêt à tout pour séduire la délicieuse Emma (jouée par Claire Keim). Tout juste séparée, la jeune femme succombera vite à cet homme doué de ses mains... et sûr de ses charmes. Interviewé par le magazine Télé 7 Jours, l'acteur et chanteur de 31 ans a révélé les dessous de la série et en particulier les coulisses de ses scènes intimes tournées avec l'interprète du titre Les Amoureux. "Ces scènes ne sont jamais simples à jouer et procurent un certain stress qui, selon moi, est nécessaire pour ne pas agir d'une manière qui pourrait mettre mal à l'aise", indique-t-il, sûrement un peu intimidé par l'actrice de 45 ans. Très gentleman, il poursuit : "C'est pourquoi il est important d'en parler en amont avec sa partenaire, d'être à son écoute, de prendre en compte son ressenti... "

Claire a décidé de me faire confiance

Finalement, le duo d'acteurs semble avoir réussi à entrer en osmose malgré quelques réticences initiales. "Claire s'est laissée guider par le réalisateur et a décidé de me faire confiance. Ce sont des scènes tellement difficiles, car il faut respecter les pudeurs de chacun, tout en jouant les émotions telles qu'elles sont écrites", explique-t-il, admiratif. Complices à l'écran, mais aussi dans la vraie vie, Claire et Tom sont tous les deux passionnés de musique et envisageraient même de former un duo ensemble. L'acteur confie d'ailleurs qu'ils ont déjà "poussé la chansonnette" tous les deux.

Par ailleurs, Tom Leeb sera prochainement dans de nouvelles séries comme C'est la vie (TF1) de Julien Rambaldi à partir du 30 décembre 2020, mais aussi dans la série Pourris gâtés de Nicolas Cuche à partir du 24 février 2021. Son album Silver Lining est disponible depuis le 25 septembre 2020.