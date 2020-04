Tom Leeb dévoile "Mon alliée" malgré l'annulation de l'Eurovision

Le séduisant chanteur Tom Leeb n'a pas caché sa déception de ne pas pouvoir se rendre à Rotterdam aux Pays-Bas, en mai prochain, pour participer à la 65e édition de l'Eurovision qui a été annulée à cause du coronavirus - mais pourrait être reportée au même endroit l'an prochain - mais il a fait plaisir à ses fans. Il a dévoilé Mon alliée, la nouvelle version de The Best in Me, la chanson candidate pour le concours.

Comme il l'avait indiqué sur les réseaux sociaux, Tom Leeb travaillait à une nouvelle version de sa chanson qui "cassait les oreilles" du ministre de la Culture... Il s'agit donc de Mon alliée, un titre posté sur sa chaîne YouTube le 3 avril 2020. "Je sais que l'Eurovision n'aura pas lieu, mais vous méritez ce titre malgré tout. Merci de votre soutien et bienvenue aux nouveaux abonnés ! Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle version", a écrit le chanteur en légende.

Tom Leeb, qui avait teasé des extraits du clip sur son compte Instagram, a été dirigé dans la vidéo accompagnant Mon alliée par Jessie Notola. À ses côtés, on peut voir la comédienne Solène Hebert (Demain nous appartient).

Comme ne manquent pas de le rappeler nos confrères de Puremédias, la version initiale de The Best in Me avait été composée par "Thomas G:son et Peter Boström, qui ont permis à la Suède de l'emporter en 2012 avec le tube Euphoria chanté par Loreen", alors que les quelques paroles anglaises sont de John Lundvik, "représentant suédois l'an dernier avec Too Late for Love". Les extraits français étaient en revanche "cosignés par Tom Leeb, Amir et Léa Ivanne".

Pour rappel, c'était la cinquième fois seulement que les Pays-Bas rentraient avec la coupe à la maison. Quant à la France, elle n'a pas gagné depuis 1977 avec la chanson L'Oiseau et l'Enfant de la chanteuse Marie Myriam.

À noter également que, le 16 mai prochain, Tom Leeb pourra toutefois faire découvrir sa chanson au plus grand nombre grâce à une émission spéciale diffusée sur France 2 avec l'organisation de l'Eurovision (l'UER).