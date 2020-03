Eurovision 2020 : Le concours à Rotterdam annulé, un report envisagé...

La finale du concours de l'Eurovision 2020 - dont le slogan, était Open Up - devait se tenir en mai prochain à Rotterdam, aux Pays-Bas, après la victoire l'an dernier du chanteur Duncan Laurence avec la chanson Arcade, mais en raison de la pandémie de coronavirus, l'événement est annulé !

Les organisateurs du concours, auquel devait participer le chanteur français Tom Leeb - qui venait de révéler qu'il avait sous la main une nouvelle version de sa chanson The Best in Me - ont publié un communiqué pour annoncer la mauvaise nouvelle, ce mercredi 18 mars 2020. "C'est avec un profond regret que nous annonçons l'annulation du concours à Rotterdam. Pendant les semaines passées, nous avons exploré diverses alternatives pour le maintenir. Toutefois, l'incertitude créée par la propagation du Covid-19 partout en Europe - et les restrictions des divers gouvernements ainsi que des autorités néerlandaises - signifie que l'organisation a pris la difficile décision de ne pas prévoir ce concours live. La santé des artistes, de l'équipe, des fans et des spectateurs aussi bien aux Pays-Bas qu'en Europe et dans le monde, c'est le coeur de cette décision", peut-on lire.

Toutefois, selon l'un des organisateurs, Jon Ola Sand, il faut garder espoir que cette édition soit reportée... à l'an prochain. "L'organisation et ses partenaires ainsi que la ville de Rotterdam vont continuer à travailler ensemble pour voir s'il est possible d'organiser ici le concours en 2021", a-t-il déclaré.

Alors que les organisateurs doivent donner de plus amples détails dans les jours à venir, certaines sources bien renseignées affirment que les artistes sélectionnés pourraient retenter leur chance avec de nouveaux numéros et de nouvelles chansons...

Pour rappel, c'était la cinquième fois seulement que les Pays-Bas rentraient avec la coupe à la maison. Quant à la France, elle n'a pas gagné depuis 1977 avec la chanson L'Oiseau et l'Enfant de la chanteuse Marie Myriam.