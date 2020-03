Eurovision 2020 – Tom Leeb : Changement de titre et nouvelle version

Le 16 mai 2020, les Pays-Bas doivent accueillir - sauf retournement de situation pour cause de pandémie de coronavirus - la 65e édition du concours de l'Eurovision. La France sera représentée par le chanteur Tom Leeb. Depuis qu'il a présenté son titre The Best in Me, les critiques ont été très dures et les bookmakers le donnent régulièrement dans les derniers... Branle-bas de combat du côté de la délégation française et une autre approche a été trouvée.

Comme l'a révélé le beau brun de 30 ans sur son compte Twitter, il ira donc défendre de son mieux les couleurs tricolores avec... Mon alliée. Le nouveau titre de sa chanson, elle aussi modifiée avec une "nouvelle version". Le frère de la chanteuse Fanny Leeb et fils de l'humoriste Michel Leeb, en a dit un peu plus à ses abonnés : "Il y a une nouvelle version du morceau The Best in Me, qui est une version un peu acoustique. Qui dit nouvel arrangement dit nouveau titre. C'est pour cela que la chanson s'appelle Mon alliée et c'est ce que je chanterai le soir de l'Eurovision. J'ai hâte de vous le faire découvrir et j'espère vraiment que cela vous plaira."

Tom Leeb, qui essayera de ramener la coupe à la maison alors que la France n'a plus gagné le concours depuis depuis 1977 avec la chanson L'Oiseau et l'Enfant de Marie Myriam, avait peu convaincu le grand public avec son titre. Même le ministre de la Culture, Franck Riester, avait peu goûté le titre en franglais. "C'est vrai que les paroles des couplets sont en français mais le refrain est en anglais, ça m'a un peu cassé les oreilles. Chacun, à sa place, doit montrer l'exemple pour faire en sorte que la France soit portée avec fierté partout et tout le temps", avait-il déclaré.

Pour l'heure, le flou persiste quant au maintien du concours de l'Eurovision, qui doit se tenir sur la scène de la Rotterdam Ahoy.