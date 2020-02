Eurovision 2020 – Tom Leeb séduisant : "Mon objectif sera de le faire oublier"

Le 10 janvier 2020, France 2 annonçait que Tom Leeb, à la fois humoriste, acteur et chanteur, allait représenter la France au concours de L'Eurovision, dont la finale aura lieu le 16 mai 2020, à Rotterdam, aux Pays-Bas. Dimanche 16 février 2020, toujours sur France 2, Tom Leeb a dévoilé The Best in Me, le titre qu'il chantera sur la scène du prestigieux concours. Depuis le premier étage de la tour Eiffel, le beau brun de 30 ans a fait sensation, malgré certaines critiques de téléspectateurs déçus...

Interrogé par Le Parisien, Tom Leeb a préféré passer outre ces commentaires négatifs et il est revenu sur sa participation au concours. Passionné de chant et de musique depuis son plus jeune âge, le séduisant jeune homme "rêve de gagner" l'Eurovision : "La seule recette, c'est de transmettre au public ce que je ressens en chantant", déclare-t-il au journal. Pour se faire, avec l'aide du chanteur Amir, Tom Leeb a choisi la chanson d'amour The Best in Me, écrite par un trio suédois primé à l'Eurovision en 2012. "France 2 m'a approché avec ce titre. J'ai eu des frissons en l'écoutant. J'aurais vraiment adoré l'écrire. J'ai essayé de poser ma voix dessus et cela a plu à France 2. J'ai dit oui tout de suite", raconte-t-il.

Si sa voix suave est un atout, Tom Leeb pourra également compter sur son physique ravageur. Néanmoins, très pudique, le jeune homme ne souhaite pas se reposer uniquement sur cela : "Si on me trouve séduisant, tant mieux ! Mais je n'y suis pour rien. Mon objectif sera de leur faire oublier et, qu'en moins de trente secondes, ils se disent que la chanson déboîte", assure-t-il.

Choisi par la chaîne, à la différence des années précédentes où un concours baptisé Destination Eurovision était organisé pour élire le futur représentant tricolore, Tom Leeb aura pour objectif de se rapprocher au maximum du podium. Pendant quelques mois, il devra donc se consacrer entièrement à la musique. Une épreuve pour le beau brun qui cumule deux passions avec autant d'amour : "J'aime le métier d'acteur plus que tout. Je veux faire les deux sans avoir à choisir...", déclare-t-il au Parisien.

Pour l'instant, Tom Leeb reste peu connu du grand public. Fils de Michel Leeb et frère de la chanteuse Fanny Leeb, (qui s'est battue contre le cancer et a été vue récemment dans Stars à nu) le jeune homme a joué dans la série Sous le soleil de Saint-Tropez en 2014, ainsi que dans plusieurs films. Avec le comédien Kevin Levy, il a également formé un duo d'humoristes et fait la première partie de Gad Elmaleh à l'Olympia.