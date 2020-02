Fanny Leeb, son corps marqué par le cancer : émue, elle évoque sa maigreur

Vendredi 7 février 2020 sur TF1, Fanny Leeb, Mareva Galanter, Marine Lorphelin, Firmine Richard, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne, Maddy Burciaga et l'animatrice du programme Alessandra Sublet vont se dénuder pour la bonne cause dans l'émission Stars à nu. Elles ont eu trois semaines de répétitions avec Chris Marques pour présenter un show impeccable. Mais avant de danser en s'effeuillant, elles ont dû apprendre à mieux accepter leur corps. Un vrai défi pour Fanny Leeb, la fille de l'humoriste Michel Leeb, laquelle se remet, à seulement 33 ans, d'un cancer du sein très agressif qui l'a beaucoup amaigrie.

Lundi 3 février 2020, sur son compte Instagram, la jeune chanteuse a publié un extrait vidéo de l'émission. Elle se prête à un exercice compliqué : se positionner sur une échelle de valeur allant de 1 à 10 pour dévoiler à quel point elle est à l'aise avec son corps. Gênée, elle se positionne entre le 0 et le 1 et, très émue, elle confie : "Après mon cancer, j'ai bizarrement pris confiance en moi, ça m'a aidée à me révéler, mais par rapport à mon corps, sachant que j'ai maigri, qu'il se reconstruit, je ne me sens pas à l'aise. Je me sens maigre." À la fin de la séquence, le juré de Danse avec les stars lui promet qu'elle se sentira mieux dans son corps et qu'elle voudra plutôt se positionner sur un 8.

En commentaire de cette vidéo, Fanny Leeb a posté un touchant message : "Je n'oublierai jamais cette aventure. Elle m'a aidée à avancer, à me reconstruire, à aller de l'avant. Les équipes étaient formidables. Les sept autres femmes m'ont portée, soutenue, nous étions soudées et, maintenant, nous sommes des amies proches. Merci à Arthur pour cette initiative qui j'espère de tout coeur aidera les gens dans leur combat et les autres à ne pas avoir peur du dépistage. Un cancer pris à temps est un cancer qui se soigne."